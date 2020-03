Eerste kievitsei van de Utrechtse Venen gevonden!

Regio – Op een perceel bij de familie Schreurs te Vinkeveen, is op 14 maart het eerste kievitsei gevonden van de Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. Het ei werd om 11.30uur gevonden door Dick Homan, vrijwilliger van vrijwilligersgroep De Ronde Venen. Dick Homan hoopte zaterdagochtend al dat de aanwezigheid van diverse mannetjes en vrouwtjes kieviten op de aanwezigheid van een kievitsnest zou wijzen. Groot was zijn geluk toen hij het nestje met één ei aantrof.

Rijn, Vecht en Venen feliciteert de familie Schreurs en Dick Homan van harte met de vondst. Ze ontvingen reeds -met gepaste afstand overhandigd- de gebruikelijke taart. De wisselbeker zal later aan hen overhandigd worden. Het 1e kievitsei is de aftrap voor het nieuwe weidevogelvoorjaar. Wat nu volop van start is gegaan, gezien de vondsten van meerdere kievitsnesten -verspreid over het gebied- kort na Homan’s melding. De veehouders van Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen gaan zich weer volop inzetten voor de weidevogels! Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen heeft als doel natuur-, landschapswaarden en waterkwaliteit te bevorderen. Weidevogelbeheer- en bescherming is daar een belangrijk onderdeel van.