Eerste historische dag in Bovenkerk

Bovenkerk – Er gaat iets bijzonders gebeuren in het mooie Bovenkerk. Op zaterdag 9 juni is de eerste historische dag van ‘Bovenkerk Parel aan de Poel’. “Na de geweldige reünie van de Bovenkerkse scholen van twee jaar geleden hebben we nu een vervolg bedacht met een groep mensen uit Bovenkerk”, vertelt Chris van de Helder. “We vonden wel dat het iets moest zijn wat nog nooit eerder was georganiseerd en heel belangrijk een ieder van jong tot oud moet zich kunnen vermaken. Vanaf de eerste dag krijgt het steeds meer gestalten wat we voor ogen hadden. En breed gedragen door alle verenigingen in ons dorp, ook het bewonersplatform, de Rabobank, gemeente Amstelveen, Noorddamcentrum, Silversant ondersteunt ons.” Het wordt een bijzondere dag op zaterdag 9 juni. Het grote verschil met de reünie is dat nu alle Bovenkerkers en geïnteresseerden welkom zijn. Op verschillende locaties gaat er van alles gebeuren. Chris: “Wat er gaat gebeuren gaan we eerdaags bekend maken, ik kan vast verklappen dat het hele dorp zal bruisen van de activiteiten voor jong en oud.”

Oude voertuigen en schilderijen

De organisatie wil ook voertuigen van uit de historie tentoonstellen. Auto’s, brommers, fietsen, speelgoed, tractors landbouwvoertuigen, etc.”Wie wil zijn spullen tentoonstellen en of kan ons in contact brengen met verenigingen of mensen die deze spullen willen tentoonstellen? De eerste toezeggingen zijn al binnen en die zijn echt uniek. Maar rijdend speelgoed uit die tijd lijkt ons ook geweldig. Heeft u familie, kennissen of ideeën om ons te helpen om van deze dag iets moois te maken; kom alstublieft helpen. Misschien heeft u een kinderwagen, trapauto, driewieler of step echt alles is leuk. Wij wachten op u reactie” en vervolgt Chris enthousiast: “Ook zijn we op zoek naar schilderijen van en over Bovenkerk voor de historische tentoonstelling in het Noorddamcentrum. Mooi of niet mooi, modern het maakt echt niet uit maar leen ze aan ons uit. Natuurlijk zorgen wij dat alles weer bij de eigenaars terecht komt. Ook tekeningen uit de oude tijd en boeken over Bovenkerk zijn meer dan welkom. Ik hoop dat u allen op zolder kijkt of u ons kunt helpen om er een prachtige dag van te maken.”

Vrijwilligers gezocht

De organisatie is ook op zoek naar vrijwilligers voor deze superdag. Wat kan je zoal doen? Bijvoorbeeld bij de oud Hollandse spellen, of plaats nemen in de informatie kramen, of in het Noorddamcentrum bij de historische tentoonstelling. Lijkt het je leuk om op deze dag mee te helpen? Dan ben je van harte welkom. Aanmelden kan bij Chris van den Helder, Past. J. W. Brouwerslaan 13, 1187 CB Bovenkerk. Telefoon: 06- 27886966. Mail: chmvandenhelder@gmail.com