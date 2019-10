Eerste Buurt-App borrel in Hornmeer

Aalsmeer – “Welkom op onze eerste Buurt-App borrel.” Met deze trotse woorden, verwelkomde Esme Poelman, Buurt-App beheerder, de andere ‘digitaal aangesloten’ buurtgenoten op het buurtfeest in de Hornmeer. Vanuit de buurtbewoners zelf is het initiatief ontstaan om een Buurt-App te gaan opzetten in de Mars-, Mercurius-, Venus- en Jupiterstraat.

De betrokkenheid naar en met elkaar was al best groot in deze wijk, maar sinds de Buurt-App vanaf 1 februari is gaan draaien, is de saamhorigheid alleen nog meer toegenomen. De spelregels van de Buurt- App worden streng bewaakt door de App beheerder en is louter bedoeld om de bewoners te attenderen op verdacht gedrag in de buurt.

Het nut van het eerste lustrumfeest van de Buurt-App, werd tot verrassing van vele bewoners door wethouder Wilma Alink van wijkgericht werk en door de twee raadsleden Sunny Lakerveld en Chantal van Hilst met hun spontane aanwezigheid onderschreven.

Tevreden en voldaan liep het feest op deze zonnige zondagmiddag ten einde, wetende dat deze buurt in de Hornmeer er stukken rustiger en veiliger op is geworden. Want, een Buurt- App verbindt niet alleen digitaal, maar ook sociaal.