Een enerverend slot bij Nationale Petanque Competitie

Uithoorn – Verdeeld in divisies en poules nemen tussen de 220 en 330 petanquespelers deel aan deze competitie. De competitie vindt plaats van september tot april en bestaat uit 14 speeldagen. Elke speeldag bestaat uit drie ronden. De eerste en derde speelronde bestaat uit drie doublettenpartijen (tweetallen) en de tweede speelronde bestaat uit twee tripletten (drietallen). Een team kan bestaan uit zes tot negen spelers, waarvan er per speelronde zes in actie komen. Voor een gewonnen partij krijgt een team twee wedstrijdpunten en bij een gelijkspel krijgen beide teams één wedstrijdpunt.

Boule Union Thamen speelt in deze competitie samen met OSB Bodegraven in een combinatieteam. Op de laatste speeldag van deze competitie was De Boel de Boule 4 uit Roelof-arendsveen de tegenstander. Het was een thuiswedstrijd voor het combiteam OSB/BUT, die werd gespeeld in de overdekte accommodatie van OSB, in Bodegraven. Ons team stond bovenaan in de ranglijst en moest de ontmoeting winnen om het kampioenschap binnen te halen.

De concurrenten waren Folâtre 4 en Zoetermeer 4. De eerste speelronde werd met 2-1 gewonnen door OSB/BUT. De triplettenronde werd gedeeld, Dus met een 3-2 voorsprong gingen de drie equipes van OSB/BUT de afsluitende doublettenronde in. Het doel was om tenminste twee partijen te winnen om het kampioenschap binnen te halen. Het liep echter iets anders. Twee partijen werden verloren met 13-7, maar in een uiterst spannende derde partij ging de winst met het kleinst mogelijke verschil, 13-12, naar de equipe van OSB/BUT. De ontmoeting eindigde dus in een gelijkspel. De twee andere kans-hebbers belden hun uitslagen door en het bleek dat Zoetermeer ook gelijkgespeeld had en Folâtre gewonnen had met 6-2. Daardoor eindigden de drie teams gelijk met 16 wedstrijdpunten. Het volgende criterium om tot een eindstand te komen was het saldo van de partijpunten, winstpartijen min verlies-partijen. Dit resulteerde in de volgende eindstand: 1. OSB/BUT​ (16 wedstrijdpunten, saldo van 18 partijpunten), KAMPIOEN! 2. Folâtre​ (16 wedstrijdpunten, saldo van 16 partijpunten); 3. Zoetermeer​ (16 wedstrijdpunten, saldo van 12 partijpunten).

De NPC is nu beëindigd. Eind september start de competitie 2024/2025. Intussen gaat het toernooiaanbod van verenigingen met de zomertijd van start. De volgende activiteit van Boule Union Thamen is het Paastoernooi op Tweede Paasdag, aanvang 11.00 uur.