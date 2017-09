Eddy de robot helpt in groep 3 van OBS De Eendracht

Mijdrecht – Regelmatig hoort u het in het nieuws…leerlingen moeten meer aan de slag met programmeren. Het zou zelfs een apart vak kunnen worden op de scholen. OBS De Eendracht neemt er vast een voorsprong op en leert in alle groepen hoe je met Eddy de robot kunt werken. Dit schooljaar heeft Eddy zijn intrek genomen op de school en wordt dagelijks ingezet in het lesrooster.

Bij de jongere leerlingen heeft Eddy meer de rol van een klassenassistent en leert de kinderen bijvoorbeeld Engels, woordjes, de tafels en kleuren. In de hogere groepen leren alle groepen om zelf programma’s te maken. Naast CodeUur, waarbij de hoogste groepen leren programmeren met Scratch, is Eddy een gezellige en vrolijke aanvulling die eindeloos geduldig alles wil herhalen waar de leerlingen behoefte aan hebben. Een echte kleine vriend, die zij niet meer willen missen!