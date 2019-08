Dwergauto’s kijken bij het Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Dwergauto’s worden in Nederland niet zo veel meer op de weg gezien. Bij het Crash museum bestaat de mogelijkheid om deze wagens van weleer te komen bekijken. Op zondag 25 augustus bezoekt de Nederlandse Dwergautoclub (DWAC) in de ochtend vanaf circa 11.00 uur het luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45 in fort Aalsmeer. Belangstellenden zijn van harte welkom. De auto’s staan deze dag buiten voor het fort opgesteld.

Tijdens dit clubbezoek is het Crash museum niet toegankelijk voor bezoekers. Het museum is alleen toegankelijk voor leden van de Nederlandse Dwergautoclub. Zodra de auto’s weer zijn vertrokken, vanaf circa 13.00 uur, is het museum voor bezoekers geopend. Voor meer informatie over de Dwerg Autoclub Nederland kan de website www.dwac.eu geraadpleegd worden.

Het museum is geopend op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, de vaste zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en elke tweede zondag van de maand van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang. Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug.

Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 op de website www.crash40-45.nl, op instagram of op facebook.