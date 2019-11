Duurzame ijsbaan voor de Westplas Mavo

Aalsmeer – Een slimme zet van Lotte, Sidny, Mara, Lois en Mirthe! Zij leverden een sterk staaltje om vrijdag 15 november de bovenzaal van De Oude Veiling binnen te stappen tijdens de bijeenkomst waar werd gesproken over duurzaam ondernemen. Zij kwamen met een belangrijke missie. De middelbare scholieren van de Westplas Mavo – het Wellant College – zochten naar geld om de wens van alle leerlingen in vervulling te laten gaan.

Wat heeft de school namelijk bedacht? Vlak voor de kerstvakantie voor twee dagen een duurzame verplaatsbare ijsbaan te realiseren, waardoor iedereen lekker kan schaatsen of leren schaatsen. “Wat hebben jullie nodig?”, vroeg meteorologe Helga van Leur die de middag kleurde door een vlammend betoog te houden over duurzaam ondernemen. Het ging om 2.000 euro. “Dat gaan wij toch wel redden met elkaar, wie doet er mee?” Onmiddellijk stak een aantal aanwezigen de handen omhoog. Binnen een kwartier leek de zaak beslecht en was de buit binnen.

Maar Helga van Leur had snode plannen. “Hoeveel geld moet er nog bij als je een week de baan open wilt houden?” Er moest even gerekend worden en toen bleek dat het om nog een paar honderd euro ging, werden er nog wat handen omhoog gestoken van ondernemers die ook wel een duit in het zakje wilden doen. Ook Van Leur liet zich niet onbetuigd en deed sportief mee. Het eindresultaat overtrof de wens van de blije leerlingen. De ijsbaan komt er! En er gaat ook nog wat geld naar de stichting Alzheimer.

Peter Lievaart, hoofd Wellant College, kreeg de bevestiging waarvoor hij eerder de middag had gepleit. “Zoek meer contact met onze leerlingen! Zij hebben slimme ideeën en kunnen suggesties doen hoe het anders kan. Zij zijn zich goed bewust van de noodzaak dat het roer om moet willen wij de verplichte verlaging van CO2 halen. Zij kunnen veel betekenen voor Aalsmeerse (en regio) ondernemers. Stel leerlingen meer in de gelegenheid om de verschillende bedrijven die aansluiten op hun studie te bezoeken.”

Er kwam behoorlijk wat respons. “Wij moeten van het stoffige imago af dat werken in de bloemen en planten alleen maar zwaar en saai werk is met lange werktijden.” Voor Lievaart was de middag daarmee meer dan geslaagd. Zijn school staat weer duidelijker op de kaart en er werden nog betere toekomst kansen gecreëerd voor zijn leerlingen.

Janna van Zon