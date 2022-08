Duivensport: Hulde voor combinatie Hans van Grieken en Leo van Leeuwen

Aalsmeer – De combinatie Hans van Grieken en Leo van Leeuwen werd in het zonnetje gezet als winnaars. Zaterdag 30 juli om 08.15 uur zijn 7967 jonge Noord-Hollandse duiven op een afstand van 170 km gelost te Lennik. De eerst aankomende duif in ‘de Telegraaf’ activeerde om 10.23.19 uur het elektronische constateersysteem van Leo van Leeuwen en Hans van Grieken, die met 50 duiven aan deze vlucht deelnamen. Met een gemiddelde snelheid van 79 km/uur was de ‘769’ de snelste in ‘de Telegraaf’ en in kring 5 van de afdeling Noord-Holland werd hij tweede van 1429 duiven.

Uitslag Telegraaf in concours 262 duiven: Leo van Leeuwen en Hans van Grieken;-1-3-10-11-13-14-18-22-24 ; A.J. van Belzen;-2-25; J van Ackooy;-4-6-7-17-19-20; W. Wijfje;-5-8-9-16; P van der Meijden;-12-33; J.A. van Dijk;-15; TH. Van der Wie; -21; A. van der Wie; -23;T. Rewijk;-26;

Uitslag ‘Strijd en Vriendschap’ in concours 385 duiven; G.J. van Zelderen; -1-2-7-9; Juryjan Staats; -3-4; J.P Konst;-5-10; C. Buis Jr. 6-8.

Donderdag 4 augustus: inmanden voor Argenton en vrijdag 5 augustus inmanden jonge duiven Quiévrain.