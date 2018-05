Duikspullen uit tuin gestolen

Aalsmeer – In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 mei zijn uit een tuin in de P.F. Sieboldlaan diverse duikspullen gestolen. Eigenaar Frans Boerhof had zijn pakken uitgespoeld en te droge gelegd.

Ook zijn de dieven er vandoor gegaan met vinnen, loodgordels en duikflessen. Een behoorlijke schadepost van zo’n 1.500 tot 2.500 euro. Frans hoopt natuurlijk zijn spullen terug te krijgen. Er is aangifte gedaan bij de politie.

Getuigen gezocht

Mogelijk zijn er bewoners die meer informatie hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of tip de gedupeerde Frans Boerhof via 06-53681243.