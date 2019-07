Druk op het water: Hou rekening met elkaar!

Aalsmeer – De zwembaden, het Surfeiland en natuurlijk de Westeinderplassen zijn geliefde plekken bij warmte en zeker tijdens de hittegolf afgelopen dagen. Het was gezellig druk op alle ‘water-locaties’, op het Surfeiland was het zelfs moeilijk om nog een plaatsje te vinden. Jong en oud geniet volop van de zon, het zand en het water. Hier vooral zwemmers, maar op de Westeinderplassen vaart en zwemt men door elkaar en dat vraagt alertheid en rekening houden met elkaar.

Bekend is dat er regelmatig (te) hard gevaren wordt op de Kleine Poel en in de Ringvaart. De politie heeft hierover diverse klachten binnen gekregen en is daarom de laatste dagen het water opgegaan om controles uit te voeren en om de ‘hardvaarders’ te wijzen op het gevaar van veel gas geven tijdens deze drukke dagen. Natuurlijk is verantwoordelijkheid in deze het grootste goed, niemand zit op ongelukken te wachten, toch?!

Op facebook doet een ouder een oproep aan de ‘hardvaarders’: “Alsjeblieft stoere mannen met veel te snelle boten, in ons prachtige Aalsmeerse water spelen ook onze kinderen. Gebruik je verstand. Laat iedereen genieten van dit mooie gebied.” En daarbij tot slot een tip: “Wil je graag even het gas open trekken? Doe dat lekker op de hardvaarbaan, daar is ie voor!”

Ook dit weekend gaan agenten en de handhavers de Westeinder op en zullen bij zware overtredingen bekeuringen geven. Hou hier rekening mee, maar vooral: Hou rekening met elkaar!

Foto: www.kicksfotos.nl