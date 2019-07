Dopper voor alle schoolverlaters

Aalsmeer – Ook dit jaar hebben alle schoolverlaters een Dopper cadeau gekregen van de gemeente Aalsmeer. Een Dopper is een duurzaam en mooi vormgegeven waterflesje die je telkens opnieuw kunt vullen met kraanwater. Wethouders Wilma Alink (Duurzaamheid) en Robbert-Jan van Duijn (Jeugd) gingen de afgelopen week naar de scholen om Doppers uit te delen. In totaal maakten zij bijna 500 kinderen blij.



Beter voor het milieu

Wethouder Wilma Alink: “Het is voor de kinderen een spannende tijd. Nu zijn zij nog druk met de eindmusical, maar na de zomervakantie gaan ze naar de middelbare school. Zij krijgen nieuwe leraren, nieuwe vakken, nieuwe vrienden en moeten vaak ook verder fietsen. Daarom hebben we aan alle leerlingen van groep 8 een vrolijkgekleurde Dopper cadeau gegeven. Dit flesje is niet alleen handig en leuk, maar het is ook veel beter voor het milieu. Zo hoeven ze niet meer van die plastic flesjes te kopen, die vaak op straat of in bermen belanden, maar kunnen hun Dopper telkens vullen met water.”



De Wereldwinkel

De gemeente Aalsmeer koopt de Doppers ieder jaar bij de Wereldwinkel Aalsmeer. Ton Harte, vrijwilliger bij de Wereldwinkel, ging op woensdag mee met wethouder Wilma Alink. Samen bezochten zij De Hoeksteen, De Wegwijzer en Samen Een.