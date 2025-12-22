Doorfietsroute Mijdrecht-Uithoorn-Schiphol in de maak

Regio – De provincie Utrecht, de gemeenten Amersfoort, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Soest, Uithoorn, Utrecht, Zeist, de Universiteit Utrecht, Schiphol en de Vervoerregio Amsterdam hebben met het ondertekenen van een overeenkomst hun intenties bekrachtigd om vier nieuwe doorfietsroutes aan te leggen. Hiermee spreken de betrokkenen uit verder te willen bouwen aan een sneller, samenhangend en toekomstbestendig fietsnetwerk in de provincies Utrecht en Noord-Holland.

‘Fietsen aantrekkelijk maken’

Provincie gedeputeerde André van Schie: “Ik ben blij dat we nog eens vier doorfietsroutes gaan aanleggen en dat we dit samen met gemeenten en betrokken partners met deze ondertekening benadrukken. “Als provincie willen we fietsen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Door in te zetten op doorfietsroutes maken we het voor forensen, scholieren en recreanten makkelijk om vaker een gezonde keuze te maken en de fiets te pakken. Vooral voor een kort ritje – tot 15 kilometer – geldt: da’s zo gefietst!”

De intentieovereenkomsten leggen de basis voor de ontwikkeling van vier nieuwe doorfietsroutes: Mijdrecht-Uithoorn-Schiphol, Houten Castellum-Culemborg (tot de veerpont over de Lek), Houten-Utrecht Centrum, Amersfoort-Soesterberg-Zeist-Utrecht Science Park. Deze routes vormen een volgende stap in de groei van het regionale netwerk aan doorfietsroutes. Daarmee wordt het voor forenzen, scholieren en recreatieve fietsers aantrekkelijker om de fiets te pakken voor ritten tot zo’n 15 kilometer. De ondertekening markeert de start van de verdere uitwerking van de routes.

Verbindende fietsroutes

Wethouder De Ronde Venen Anja Vijselaar: “Onze gemeente wordt doorkruist door belangrijke verbindingswegen, zoals de N201, die dorpen en steden met elkaar verbinden. De verkeersdruk op deze routes neemt toe, mede door woningbouw en groeiende mobiliteit. Juist daarom is een doorfietsroutesysteem een enorme meerwaarde voor De Ronde Venen. Het biedt inwoners én bezoekers een veilig, snel en duurzaam alternatief. We zetten actief in op het stimuleren van fietsgebruik, een doorfietsroute is daarin een cruciale schakel.”

Jan Hazen, wethouder Mobiliteit gemeente Uithoorn: “Uithoorn ligt op de grens van drie provincies. Onze inwoners hebben daar als gebruikers geen boodschap aan. Ik ben daarom ook blij dat we als gezamenlijke gemeenten en de provincie de handen ineenslaan voor goede verbindende fietsroutes.”

Studie naar nieuwe routes

In de studiefase onderzoekt de provincie samen met onder andere gemeenten, omwonenden, de Fietsersbond welke route het meest geschikt is voor een nieuwe doorfietsverbinding. Varianten worden vergeleken en met wegbeheerders afgestemd. Na overeenstemming starten de voorbereiding en aanleg. Op basis van eerdere projecten verwacht de provincie dat een nieuwe doorfietsroute binnen vier tot zes jaar na de start van de studiefase klaar kan zijn voor gebruik.

Doorfietsroutes

Doorfietsroutes zijn brede, comfortabele en goed herkenbare fietspaden tussen steden en dorpen. Ze hebben groene F-bordjes, zodat fietsers makkelijk de route kunnen vinden. De paden zijn waar mogelijk verlicht, hebben voorrang bij kruisingen en zitten logisch in elkaar. Zo kunnen fietsers veilig en zonder veel onderbrekingen doorrijden.

Deze routes maken het makkelijker om ook langere afstanden te fietsen, bijvoorbeeld naar werk, school of een station. Ze geven mensen een prettig en snel alternatief voor de auto en helpen om de provincie bereikbaar en leefbaar te houden. Doorfietsroutes zorgen zo voor meer fietscomfort én voor een gezonde, duurzame manier van reizen.

