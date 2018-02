Donaties Meerlanden aan goede doelen

Hoofddorp – In december 2017 heeft Meerlanden 13.500 euro verdeeld onder lokale maatschappelijke organisaties. Medewerkers en vrijwilligers van Meerlanden hebben met elkaar bepaald welke goede doelen een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Stichting De Aanloop

Een van de goede doelen is Stichting De Aanloop uit Hoofddorp. Vrijwilligers van De Aanloop organiseren activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. “Meerwinkel heeft ons ontzettend blij gemaakt. Tot onze grote verrassing kwamen ze langs met een cheque van wel 2500 euro voor onze muziekactiviteiten. Het aanschaffen van nieuwe geluidsapparatuur is geen wensdroom meer maar wordt nu realiteit. Wat een fijne gift!”

Stichting De Aanloop is niet de enige organisatie die een cheque heeft gekregen. In december is een recordbedrag van 13.500 euro verdeeld onder Vluchtelingenwerk, scouting Paula Geerts, Kili4sein uit Hoofddorp, Zebra Zorgboerderij uit Vogelenzang, Scouting Tiflo uit Aalsmeer en Kom in mijn tuin uit Heemstede.

Meer voor Mensen

Bij Meerwinkel staan mensen centraal. De opbrengst van het kringloopwarenhuis wordt ingezet voor de ontwikkeling van haar medewerkers en het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien biedt Meerwinkel werkplekken om werkervaring op te doen en zo door te groeien naar een baan. Met ruim 30 participatiemedewerkers en 50 vrijwilligers zet Meerwinkel zich ook in voor regionale goede doelen en activiteiten. De goede doelen wisselen en worden op voorstel van de vrijwilligers van Meerwinkel bepaald. Voor meer informatie: www.meerwinkel.nl