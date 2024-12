Donateurs schitteren op damgala

De Kwakel – Damvereniging K&G speelde vrijdagavond een bondswedstrijd in ’t Fort De Kwakel. De topper in de hoofdklasse werd helaas met 2-6 verloren.

Maar het succesvolle sneldamtoernooi, de dag erna, verzachtte veel van de pijn. Om half twee in de middag schoven de deelnemende donateurs aan, even later kon je een speld horen vallen in de bar van ’t Fort. Voor de eerste klap zorgde Bart Verduin. Hij versloeg titelverdediger Mike Kouwenhoven. Deze kon zich via een beslissingsvluggertje toch nog plaatsen voor de grootmeestergroep. Daarin trok hij later de zaken recht, al moest hij weer een punt aan Verduin afstaan, en prolongeerde zijn donateurstitel. Vice-kampioen werd Fred van Oostwaard, Johan Zethof en Bart Verduin deelden de derde plaats.

In de meestergroep veroverde Joris Voorn de titel, ten kostte van enkele darters en Peter den Haan die zich een jaar meester mocht noemen. Laat in de middag restte er nog een partij om een nieuwe trofee die organisator René de Jong aan zijn 29-jarige donateurs galerij had toegevoegd, een dam-Oscar. Deze werd gewonnen door Frans van Doorn, die als een echte ster vanaf de rode loper de damclub een warm hart toedroeg. Beiden ontvingen vervolgens een verdiend applaus van het gegroeid aantal aanwezigen in ’t Fort. K&G kijkt terug op een geslaagd damjaar en uit naar een voorspoedig nieuwjaar.

Op de voorgrond Frans van Doorn, winnaar van de dam-Oscar. Foto: aangeleverd.