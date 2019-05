Doe ook mee aan 12e Buitenspeeldag

Amstelland – Jantje Beton en Nickelodeon willen van Nederland één grote speelplek maken. Op woensdag 12 juni staat de twaalfde Buitenspeeldag voor de deur. In het hele land hebben al meer dan 548 speeltuinen, buurten, ouders, scholen, clubs, bedrijven en gemeenten een activiteit aangemeld. Ook in Noord-Holland wordt op 12 juni volop buiten gespeeld! In de provincie zijn al 68 activiteiten. Maar dat moeten er nog veel meer worden! Help mee deze 12e editie tot een nog groter succes te maken. Meld je speelactiviteit aan op www.buitenspeeldag.nl.

Gratis spandoek

In Noord-Holland worden al 68 activiteiten georganiseerd. De Buitenspeeldag in Hoorn staat heeft als thema de Boerderij met bijpassende spelletjes zoals gatenkaas-spel, kikker slaan, appels happen, tractor-race, koe melken, slootjes springen en bloembakjes versieren. Daarnaast gaan kinderen in Haarlem gekke Mona Lisa’s schilderen tijdens een schilderworkshop. Dat zijn maar twee van de vele leuke activiteiten die georganiseerd worden in Noord-Holland. Op de Buitenspeeldag is alles mogelijk! Organiseer jij ook een activiteit? Meld nu snel je Buitenspeeldag aan en ontvang een gratis ‘Hier spelen wij!’ spandoek! Aanmelden kan tot 12 juni via www.buitenspeeldag.nl

Superbelangrijk

Nickelodeon en Jantje Beton willen dat kinderen meer buiten gaan spelen en organiseren daarom gezamenlijk de Nationale Buitenspeeldag en roepen speeltuinen, buurten, ouders, scholen, clubs, bedrijven, gemeenten en iedereen die spelen leuk en belangrijk vindt op om een Buitenspeeldag activiteit te organiseren. Doe je dit jaar ook mee?

Op zwart

Wie vindt buitenspelen nou niet leuk?! Nickelodeon en Jantje Beton bieden ieder op hun eigen manier een helpende hand bij het creëren van spellen, speelplekken en het organiseren van speelactiviteiten. Daarnaast gaat Nickelodeon ieder jaar op zwart tijdens de Buitenspeeldag om het buitenspelen te stimuleren.