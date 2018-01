Documentaire ‘Stress to impress’ in bieb

Amstelland – Prestatiedruk is de druk die mensen voelen om te presteren en komt tegenwoordig veel voor onder jongeren. Op zondag 28 januari geeft de Bibliotheek Amstelland aandacht aan dit actuele onderwerp met de vertoning van de documentaire ‘Stress to impress’. Aansluitend is er de mogelijkheid in gesprek te gaan met documentairemaakster Sanne Kooiman. Centraal staat de vraag: wanneer wordt prestatiedruk ongezond?

Een deadline halen op het werk, de beste cijfers halen op school, vaak naar de sportschool en nog even een perfecte post op sociale media zetten. In het streven naar het perfecte plaatje stellen veel jongeren hoge eisen aan zichzelf. Maar liefst 8 op de 10 jongeren in Nederland geven aan prestatiedruk te ervaren. Dit kan leiden tot psychische klachten, zoals stress, slapeloosheid, depressieve gevoelens en burn-out.

Prestatiedruk

In de documentaire Stress to impress onderzoeken millenials Sanne (23), Tom (22) en Alain (25) prestatiedruk in hun generatie. Wat is prestatiedruk eigenlijk en wat zijn de gevolgen hiervan voor jongeren? Waarom streven we allemaal naar perfectie en waarom is dit eigenlijk helemaal niet nodig? In Stress to Impress wordt het probleem ‘prestatiedruk’ onder de loep genomen en wordt je als kijker aan het denken gezet, óók over je eigen gedrag.

Sanne Kooiman

Stress to impress is het tweede grote project van de jonge documentairemaakster Sanne Kooiman. Haar eerste documentaire To My Loved Ones ging over depressie. Door Sanne’s eigenzinnige documentaire stijl is haar werk populair bij jongeren en is ze veel te zien in de media om over haar projecten te praten.

Herken je prestatiedruk bij jezelf, bij mensen in je omgeving of als ouder bij je kind? Wil je er meer over weten? Kom dan zondag 28 januari om 11.30 uur naar de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Toegangsprijs voor bibliotheekleden is 4,50 euro. Niet-leden betalen 9 euro. Lid worden kan sinds 2018 per maand en kost 3,90 euro.