Diverse activiteiten in Vredesweek Aalsmeer

Aalsmeer – Dit weekend begint op allerlei plekken in Nederland de Vredesweek. Samen met duizenden mensen door heel Nederland komt de Oecumenische Vredesambassade Aalsmeer in actie voor vrede. Dit doen ze met allerlei activiteiten die mensen aan het denken zetten, uitnodigen tot gesprek, en samen brengen met elkaar. De Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer nodigt u graag uit voor alle activiteiten in de Vredesweek. De Karmelkerk, de Open Hof Kerk en de Doopsgezinde Gemeente buigen zich over het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Een groot deel van de activiteiten is gratis, er wordt echter wel gecollecteerd voor Hart4OnderwijsNepal. Deze stichting werft fondsen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het onderwijs in Nepal en het terugdringen van schooluitval.

Oecumenische dienst

Zondag 22 september: Oecumenische dienst, in de Karmelkerk, aanvang: 9.30 uur. De week start met een gezamenlijke dienst. De gemeentes komen samen in de Karmelparochie, waar de voorganger voor die ochtend dominee Teus Prins is. Het Karmelkoor biedt muzikale ondersteuning.

College Tour

Dinsdag 24 september: College Tour: ‘De Vrede Dienen’ in de Doopsgezinde Gemeente, aanvang: 20.00 uur. Ga het gesprek aan over vrede. Deze avond gaat dominee Gabe Hoekema het gesprek aan met vredeswerkers Fulco van Hulst (onderzoeker aan de VU) en Edwin Ruigrok (verbonden aan Pax voor Vrede). Er is een presentatie van de werkgroep Gewetensverhalen, zij hebben gewerkt aan interviews over dienstweigeren of juist in dienst gaan. Uit deze gesprekken is het werkboek ‘De vrede dienen’ en de film ‘Wat zou jij doen’ gekomen.

Jongerenactiviteit

Woensdag 25 september wordt een jongerenactiviteit gehouden in de Doopsgezinde Gemeente, aanvang: 20.00 uur. Speciaal voor iedereen van 15 tot 35 jaar is Loesje uitgenodigd. Welke Loesje? Nou, die van de posters! Kom naar deze bijzondere workshop en ga aan de slag met het schrijven van een poster over het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Gratis toegang, opgeven wel verplicht via franka@dgaalsmeer.nl.

Filmavond

Donderdag 26 september Filmavond in het Parochiehuis, aanvang: 20.00 uur. De film die gedraaid wordt is ‘As It Is In Heaven’, een Zweedse film uit 2004. Beleef het verhaal over gemeenschap, verleden en muziek.

Potluck maaltijd

Vrijdag 27 september: Potluck maaltijd in de Open Hof, aanvang: 18.00 uur. Wilt u mee eten? Geef u op voor een voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht, of voor het klaarzetten en opruimen. Mail naar franka@dgaalsmeer.nl. Samen wordt er een bijzondere maaltijd van gemaakt. Mark van Leeuwen zal vertellen over zijn werk voor Hart4OnderwijsNepal en over zijn reis naar Nepal om in het echt te beleven wat de stichting ter plekke doet. Deze avond is in principe gratis, maar iedereen draagt wel iets bij.

Vredeswandeling

Zondag 29 september: Vredeswandeling, startpunt Parochiehuis, 15.00 uur. Een wandeling met onderweg tijd voor een gedicht, een gedachte of een gebed. Ga er vanuit dat de wandeling ongeveer een uur duurt. Achteraf is er ruimte voor gesprek in het Parochiehuis met een kopje koffie of thee. Ook mogelijkheid voor enkel de ontmoeting achteraf: vanaf 16.00 uur bent u welkom om aan te schuiven. Opgeven via franka@dgaalsmeer.nl.

Voor vragen, opgeven voor een van de activiteiten of meer weten over het goede doel? Neem dan contact op met Franka Riesmeijer, een van de organisatoren, via franka@dgaalsmeer.nl.