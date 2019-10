Dippers: ‘Amstelveen uitzwaaimoment’

Aalsmeer – De eerste reacties over de breuk in de ambtelijke samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen rollen al binnen. Het merendeel is positief, inwoners lijken blij te zijn dat de keuze is gemaakt om zelfstandig verder te gaan. De Illegale Peurders gaan nog verder dan ‘slechts’ een opmerking, er is een ludieke actie bedacht:

“De Dippers organiseren naar aanleiding van het besluit van de gemeente Aalsmeer om niet meer ambtelijk verder te gaan met Amstelveen een ‘Amstelveen uitzwaaimoment’.

Deze feestelijke gebeurtenis gaat plaatsvinden op vrijdag 27 december aan het einde van de Oosteinderweg, nabij Lunchlokaal De Drukker. De bijeenkomst wordt opgeleukt door anekdotes, die het besluit luister bijzetten. Aanvang is 17.00 uur.”

Het bericht is door De Illegale Peurders gepost op facebook en gebruikers hiervan worden gevraagd het bericht zoveel mogelijk te delen. Het voorstel van een lezer om uitzwaai vlaggen mee te nemen om het nog feestelijker te maken, is positief ontvangen door de Dippers: “Alle uitingen van vreugde zijn welkom.”