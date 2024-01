Dion Slegt opnieuw clubkampioen V.D.O. Tafeltennis￼

Uithoorn – Dion Slegt heeft zondag 7 januari zijn titel bij de algemene clubkampioenschappen bij V.D.O. Tafeltennis geprolongeerd. Het is voor het eerst sinds 2017 dat iemand daarin wist te slagen. Ondanks dat 5 van de 6 spelers van het eerste seniorenteam deelnamen, was er toch een verrassing in de halve finales. Stefan van der Wal van team 4 speelde een geweldig toernooi en bekroonde dat met een plek in de halve finale. In die halve finale was Dion Slegt met 3-1 te sterk. De andere halve finale ging tussen Martijn van Dijk en zijn nieuwe teamgenoot Lars Hoogland, waarin Martijn met 3-1 te sterk was. Stefan moest in de troostfinale buigen voor Lars met 3-0. De finale was een ware thriller, waarin Dion met 11-8, 8-11, 11-9, 2-11 en 11-8 de titel in de wacht kon slepen. De prijs voor beste jeugdspeler ging naar Leo Hu. V.D.O. 1 promoveerde in december naar de hoofdklasse en opent het voorjaarsseizoen in een uitwedstrijd bij D.O.V. in Heerhugowaard op zaterdag 27 januari. Op vrijdag 2 februari speelt het team voor het eerst thuis.