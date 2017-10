Diamanten huwelijk echtpaar Veerhuis

Mijdrecht – “Achteraf gezien is het zo voorbij, maar als je net getrouwd bent is het héél ver weg, nog afgezien of je het samen haalt”, aldus Riet Veerhuis-de Boer, die zondag 1 oktober samen met haar man Marinus haar zestigjarig huwelijk vierde. “Dit is de datum van ons kerkelijk huwelijk in 1957 hoor, een paar dagen eerder zijn we toen voor de wet getrouwd, maar het kerkelijk huwelijk betekent meer voor ons en daarom vieren we het op die datum”, vervolgt Riet die op 11 oktober 1930 in Nieuwveen werd geboren.

Zij is een gezellige prater en ook Marinus doet niet voor haar onder. Hij zag het levenslicht op 14 november 1929 in Mijdrecht. Het huwelijk vond plaats in Nieuwveen waar Riet toen nog woonde. ”Daar hebben we elkaar niet ontmoet als u dat gaat vragen. Dat gebeurde op de dansvloer bij Jan de Rijk in Café De Rijk dat toen gevestigd was aan het Marktplein in Uithoorn. Daarvóór heette het Hotel De Rijk en voor die tijd Hotel Fritschy”, vult Marinus aan.

“Het was een bekende plek in het toenmalige uitgaansleven voor de hele regio. Riet en ik gingen er geregeld naartoe en daar hebben we elkaar dan ook leren kennen. Bij veel mensen van onze leeftijd uit de omgeving is dat ook zo gebeurd. Het dansen heb ik echter in Vinkeveen geleerd en Riet in Nieuwveen.” Riet en Marinus kregen zes kinderen, drie jongens en drie meisjes, waarvan er vier in De Ronde Venen wonen, een woont in Den Haag en de ander in Haarlem. Ze genieten regelmatig van hun 16 kleinkinderen. Meer over de familie Veerhuis is te lezen in de Nieuwe Meerbode van woensdag 11 oktober.