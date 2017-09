Derde avondrit Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – Het zal zaterdagvond 23 september weer behoorlijk roken en ronken in het Centrum. Bij Café Joppe in de Weteringstraat wordt namelijk vanaf 19.00 uur verzameld door ongeveer 50 oldtimer bromfietsen om de derde editie van de avondrit te rijden. De rit wordt georganiseerd door het Aalsmeers Bromfiets Genootschap.

De deelnemers zullen om ongeveer 20.00 uur vertrekken voor een rit van ongeveer 55 kilometer. Waar deze rit naar toe gaat is voor iedereen nog een verrassing.

Minder rode lampjes

De vorige twee avondedities gingen steeds naar Amsterdam om daar een mooie rit te rijden door het centrum, waarbij een tochtje over de Wallen natuurlijk niet mocht ontbreken. Deze keer gaat de rit een andere kant op. Op de Wallen is het tegenwoordig zo vreselijk druk dat het niet meer te doen is om daar met 50 bromfietsen door heen te rijden. Dus, deze keer een avondrit die echt door het donker zal gaan. De heren en dames zullen het met veel minder rode lampjes moeten stellen.

Oldtimers kijken

Als alles volgens planning loopt zullen de bromfietsers rond 23.00 uur weer terug zijn bij Joppe om daar nog even een paar alcoholvrije consumpties te nuttigen, er moet natuurlijk later die avond ook weer veilig naar huis worden gereden.

Wilt u naar deze mooie oldtimers komen kijken aanstaande zaterdag? Dat kan, van 19.00 tot 20.00 uur of vanaf ongeveer 23.00 uur bij Café Joppe in de Weteringstraat in het Centrum.