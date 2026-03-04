Demmerikse verhalen en streekproducten staan centraal in het Spoorhuis

Vinkeveen – Afgelopen weekend vond in het Spoorhuis in Vinkeveen opnieuw een warme, volledig uitverkochte editie plaats van de Demmerikse kaasfondueavond, een jaarlijkse traditie waarin bezoekers werden ondergedompeld in de smaken en verhalen van het buurtschap Demmerik. Het evenement trok liefhebbers van lokaal eten, cultuur en historie.

Tijdens het diner kregen bezoekers verschillende verhalen, interviews en videofragmenten te zien over de geschiedenis van Vinkeveen, de Demmerikse polder en het boerenleven, waarmee de avond niet alleen culinair maar ook cultureel was ingebed. Er was onder meer aandacht voor de familie Van der Arend, jarenlang hét gezicht van de lokale kaasmakerij en voor de nieuwe generatie boeren die het bedrijf begin 2026 heeft overgenomen. Genoten werd van de nieuwe Demmerikse boeren Thomas en Maaike van Rossum, paling uit de Vinkeveense Plassen van Bert Klinkhamer en desserttaart en ijs van Paulette van der Spruijt.

Het Spoorhuis, dat steeds vaker optreedt als cultureel en historisch buurtcentrum, blijft een vanzelfsprekende plek voor dit soort streekgebonden avonden. Het monumentale gebouw organiseert vaker publieksactiviteiten die de geschiedenis, natuur en cultuur van Vinkeveen zichtbaar maken.

Wapen onthuld

Een bijzondere ontdekking heeft het buurtschap Demmerik een tastbare verbinding met zijn middeleeuwse verleden gegeven. Dorpshistoricus Klaas Pater stuitte onlangs in een manuscript uit 1610 op het wapen van de familie Van Demmerik. Het wapen werd onthuld tijdens het jaarlijkse Demmerikse kaasfondue-weekend in het Spoorhuis Vinkeveen. Sindsdien wappert de vlag trots aan de gevel van het Spoorhuis, als symbool van een geschiedenis die eeuwenlang onder het veen verborgen leek.

Klaas Pater doet al jaren onderzoek naar de invloedrijke middeleeuwse geestelijke en bestuurder Jacob van Demmerik (ongeveer 1270-1331, ook wel Jacob van Denemarken genoemd). In een handschrift uit 1610, waarin verschillende oude familiewapens zijn vastgelegd, ontdekte hij ook het familiewapen van Demmerik. Op basis van die afbeelding werd ook de vlag gereconstrueerd. De Demmerikse polder dankt zijn naam aan de Vikingen die zich hier in de 8e en 9e eeuw vestigden. Zijn noemden het Denemark of Denmarcken, dat langzaam verbasterde tot Demmerik.

Jacob duikt in 1297 voor het eerst in de bronnen op als bewaarder van de goederen van de vermoorde graaf Floris V. In korte tijd groeit Jacob uit tot een van de invloedrijkste figuren van zijn tijd. Hij is geestelijke én lid van de (nog steeds bestaande) Johannieter Orde, ook wel bekend als de hospitaalridders. Jacob beschikte over uitzonderlijk grote financiële middelen. Sommige historici hebben gesuggereerd dat hij mogelijk banden had met de vermogende orde van de Tempeliers, die in 1312 werd opgeheven en deels uitgemoord. Bewijs daarvoor ontbreekt, maar zijn financiële slagkracht was ongekend.

Netwerker en dijkenbouwer

Jacob was meer dan bestuurder alleen. Hij was ondernemer, investeerder en dijkenbouwer, onder meer in West-Friesland. In een tijd waarin grote delen van Nederland nog uit moeras bestonden, was waterbeheer van levensbelang. Afkomstig uit de Demmerikse polder wordt hij door sommigen wel gezien als een vroege belichaming van het ‘poldermodel’: netwerken, verbinden, investeren en compromissen sluiten. Samen met Gerard van Tetterode (ook toevallig: verre familie van Spoorhuis-directeur Gert Tetteroo) stichtte hij de Janskerk in Haarlem, waar hij in 1331 in het koor werd begraven. Zijn graf onderstreepte zijn status – midden in de kerk die hij zelf hielp realiseren. Jacob bezat twee hofstedes (uitgebreide boerderijen) in de Demmerikse polder: Klein en Groot Denemarken. Toen zijn neef Johannes van Demmerik in 1328 trouwde met Clementina van Zuylen, schonk Jacob deze hofstedes als huwelijksgeschenk. Na zijn dood in 1331 verdween Jacobs naam langzaam uit het collectieve geheugen. Als geestelijke liet hij geen directe nakomelingen na. Pas recent onderzoek van diverse historici bracht zijn rol weer scherp in beeld.

Tijdens het kaasfondueweekend vertelden Klaas Pater en Spoorhuis-directeur Gert Tetteroo het verhaal van Jacob aan de hand van kaarten, documenten en het nieuw vervaardigde banier. Vier eeuwen na de vastlegging in een oud manuscript wappert het wapen van de familie Van Demmerik weer boven de polder als herinnering aan een tijd, waarin een man uit dit veengebied behoorde tot de machtigste spelers van de Nederlanden.

Op de foto (boven): Genieten van de kaasfondue. Foto: aangeleverd.

Op de foto (onder): Tijdens het kaasfondueweekend vertelden Klaas Pater en Spoorhuis-directeur Gert Tetteroo het verhaal van Jacob aan de hand van kaarten, documenten en het nieuw vervaardigde banier. Foto: aangeleverd.