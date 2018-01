Delta Pianotrio in Oud Katholieke kerk

Aalsmeer – Zondag 4 februari gaat de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg weer veranderen in de concertzaal van Aalsmeer. De werkgroep klassieke muziek van KCA heeft het Delta Pianotrio naar Aalsmeer kunnen halen. Deze drie jonge musici hebben hun lauweren al verdiend in de wereld van de klassieke muziek. De laatste prijs die zij hebben verworven is in november behaald in Zwitserland bij het prestigieuze Orpheus Swiss Chamber Music Competition 2018.

Met dit trio heeft de werkgroep weer jonge muzikanten in huis die ongetwijfeld oorstrelende muziek zullen brengen waarbij het mogelijk goed wegdromen is. Op het programma staat werk van Schubert en Shostakovitch.

“Bij het druk bezochte nieuwjaarsconcert hoorden we veel geluiden dat deze concerten uniek zijn. We hopen dan dat ook nu velen de weg naar het Oudkatholieke kerkje weten te vinden”, aldus de werkgroep klassiek van KCA.

Het concert begint om 15.30 uur, de zaal is open vanaf 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 15 euro en dit bedrag is inclusief een consumptie. Voor informatie en reservering kan contact opgenomen worden met Tini Man via 0297-329592.