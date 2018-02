Deborah J. Carter met Zandscape in Bacchus

Aalsmeer – Deborah J. Carter en Zandscape brengen nieuwe versies van bekende songs van The Beatles op zaterdag 10 maart in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat.

Wat is het kenmerk van goede jazzmuziek? Louis Armstrong zei: “Nooit hetzelfde nummer op dezelfde manier spelen.” Dat doet de Amerikaans zangeres Deborah J. Carter met de songs van de Beatles. Met een natuurlijk gevoel voor improvisatie, variatie en swing, en met een superieur vloeiende frasering creëert de Amerikaans zangeres Deborah J. Carter nieuwe versies van deze liedjes.

‘Daytripper’

In 2017 is dit te horen in de nieuwe release van het album ‘Daytripper’. Deborah weet hierin met een fascinerende neiging tot vrijheid, sieraden te maken van de liedjes die bijna iedereen wel kent van de Beatles. Frits Lagerwerff schreef: “Met haar interpretatie van Lennon-McCartney composities verklaart Deborah op evidente wijze het verschil tussen jazz en pop. Met gevoel voor improvisatie, variatie en swing, met een superieur vloeiende frasering brengt zij spanning terug, in liedjes die deel uitmaken van de soundtrack van haar leven. Met een fascinerende neiging tot vrijheid bereidt zij, in persoonlijke versies, een bruisende cocktail uit contrasten.”

Podium-persoonlijkheid

Deborah J. Carter, bekend om haar dynamische en warme podium-persoonlijkheid, werd geboren in de U.S.A. en groeide op in Hawaii en Japan. Zij geeft concerten op jazz festivals en in jazz clubs, doet seminars, en verschijnt in radio en TV shows in Europa, en Azië. Zij geeft masterclasses over de hele wereld, en heeft een aanstelling als hoogleraar Jazz Vocalen aan het prestigieuze Musikene Conservatorium in San Sebastian, waarvoor zij enkele malen per maand naar Spanje vliegt.

Voor dit optreden wordt zangeres Carter begeleid door de jazzgroep Zandscape van bassist, componist en producer Mark Zandveld met Gunner Graafmans (vibrafoon), Jeen Rabs (gitaar) en Jurjen Bakker (drums). Zij zullen een repertoire laten horen dat is onder meer samengesteld uit materiaal van Deborah’s cd: ‘Daytripper, A Beatles Tribute’, en composities van Zandveld en haarzelf.

Het KCA jazzconcert in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat begint op zaterdag 10 maart om 21.30 uur. Toegang: uw gift. Inlichtingen bij Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.