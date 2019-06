De Waterlelie werkt aan de toekomst

Aalsmeer – In de zomerperiode vinden er bij Zwembad De Waterlelie verschillende grote onderhoudswerkzaamheden plaats. Hiermee kan het 45-jarige zwembad dan weer even voort. Dit betekent echter wel dat de binnenbaden de eerste 3 weken van de zomervakantie gesloten zijn (13 juli tot en met 4 augustus). De buitenbaden zijn uiteraard zoveel mogelijk open, met hopelijk veel mooi weer.

Warmte-uitwisseling

Een groot project dat bij De Waterlelie speelt, is de warmte-uitwisseling met het NL-DC Datacenter uit de Lakenblekerstraat. Warm water vanuit het Datacenter gaat gebruikt worden om het zwembad te verwarmen met een warmtepomptechniek, waarna er koeler water naar het Datacenter terugstroomt. Een win-winsituatie voor beide partijen, ook de nieuwe school Triade en Fertiplant maken deel uit van dit project op het gebied van duurzaamheid. Het project is mede mogelijk gemaakt door Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en de gemeente Aalsmeer.

Gasloos

De leidingen op het Waterlelie-terrein zijn inmiddels gelegd; in de zomer vinden er werkzaamheden plaats aan de installaties. De binnenbaden moeten dan dicht omdat er onder andere gesleuteld gaat worden aan de CV-installatie en dan is er geen verwarming beschikbaar voor de ventilatie en de zwembaden. Sportcentrum De Waterlelie wordt hiermee gasloos.

Toekomstbestendig

Daarnaast wordt er gewerkt aan het dak van het zwembad, de filterinstallatie van het banenbad en zijn er werkzaamheden aan de voegen en onder het recreatie- en instructiebad. Met deze werkzaamheden wordt het zwembad toekomstbestendig gemaakt en kan het op deze fronten weer jaren mee. Door het werk te combineren, zijn de binnenbaden 3 weken dicht, maar kunnen ze vanaf maandag 5 augustus weer open. De overlast wordt uiteraard tot een minimum beperkt, mogelijk is er de eerste week van de zomervakantie enige geluidsoverlast bij het buitenbad.

Meer informatie over het programma van de binnen- en buitenbaden in de zomervakantie is binnenkort te vinden op de website van het zwembad: www.dewaterlelieaalsmeer.nl.