De Vlaggenclub uit Mijdrecht sponsort kindervoorstelling Tonky en Jack

Mijdrecht – Het Cultuurhuis Mijdrecht is heel blij met de sponsoring van de kindervoorstelling ‘Tonky en Jack, Groetjes uit strandwijk aan zee’ op 9 februari in basisschool Vlinderbos. Het Mijdrechtse bedrijf De Vlaggenclub sponsort met materialen, waaronder een prachtige vlag. De kindervoorstelling is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar. Zij ontmoeten Tonky en Jack, de hond, op het strand. Daar staat een geheimzinnige kist… wat zou er in zitten. De kinderen kennen Tonky en Jack van SchoolTV.

De Vlaggenclub verkoopt niet alleen iedere denkbare vlag maar maakt ook vlaggen op maat. Het bedrijf is niet onbekend in de gemeente en sponsort vaker lokale initiatieven. Marco van Daalen: “Sinds wij vlaggen maken, hebben wij al vele vlaggen gezien. Iedere vlag die je kunt bedenken, hebben we voor je. En als wij hem niet hebben, maken we ‘m voor je. Dat hebben we ook gedaan voor Cultuurhuis.” Kaartjes voor de kindervoorstelling kosten 8,50 en zijn te koop via www.cultuurhuismijdrecht.nl. De voorstelling begint om 15 uur, zaal open om 14.30.

Foto: aangeleverd