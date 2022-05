De Wilnisse Veenmolen viert nationale Molendag

Wilnis – Zaterdag 14 mei wenst de molenaar en het bestuur van de Veenmolen in Wilnis u van harte welkom om Nationale Molendag te komen vieren. Het kan namelijk weer!

Aanstaande zaterdag kunt u terecht bij de Veenmolen voor het bewonderen van de molen, een rondleiding van de molenaar en daarnaast worden kniepertjes, kruidkoek, koffie, thee en limonade geserveerd.

Het is ook mogelijk om meel, pannenkoekenmix en aanverwante producten te kopen. Bestellingen kunt u van tevoren doorgeven via veenmolenwilnis@gmail.com. Let op: pinnen is niet mogelijk in de molenwinkel.

Ga dus gezellig langs om kennis te maken met de molen en om lekkernijen te proeven. Er zijn ook verschillende fietsroutes waar de Veenmolen onderdeel van uitmaakt. Deze routes kunt u vinden op de website van Utrechts Landschap.