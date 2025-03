De Ronde Venen weer een stukje schoner

De Ronde Venen – Op verschillende locaties in De Ronde Venen werd 21 en 22 maart bijgedragen aan de Landelijke Opschoondag. Deelnemers hebben samen hun locaties weer zwerfafvalvrij gemaakt. Ook de burgemeester, wethouders en een raadslid waren daarbij aanwezig.

Stichting Supporter van Schoon brengt Supporters van Schoon samen om bij te dragen aan het voorkomen van zwerfafval. Dit doen ze met verschillende initiatieven, waaronder de Landelijke Opschoondag. Helemaal voorkomen is nou eenmaal lastig, maar zwerfafval opruimen draagt daar wel aan bij. Zo maken zij het verschil. Speeltuinen, bermen en wijken werden door vrijwillige deelnemers aangepakt. Zo gingen leden van de Lions aan de slag in Abcoude en wethouder Anja Vijselaar hielp hen een handje mee.

Wethouder Maarten van der Greft (Afval) bezocht samen met afvalambassadeur en raadslid Wim Stam twee locaties: Twistvlied en Wickelhof in Mijdrecht. De Werkgroep Groen ging hier aan de slag met het zwerfafvalvrij maken van de buurten. Ook burgemeester Maarten Divendal gaf het goede voorbeeld. Hij hielp bij het opschonen van speeltuin ‘t Haaglandje in zijn woonplaats Abcoude. Van der Greft (Afval): “We zijn het er denk ik allemaal over eens dat het jammer is dat een dag zoals deze nodig is. Helaas ontkomen we er niet aan en daarom maken we er vooral iets leuks van. Ik ben dan ook ont-zettend trots op alle initiatiefnemers en deelnemers van de Landelijke Opschoondag. Samen zorgen we ervoor dat in onze gemeente minder zwerfafval te zien is. Dat noem ik nou een hart voor groen.”

Op de foto: Werkgroep Groen maakt met wethouder Maarten van der Greft de buurten Twistvlied en Wickelhof in Mijdrecht vrij van zwerfafval. Foto: aangeleverd.