De Rijzenspelers niet amateuristisch

Rijsenhout – Zaterdag 9 november speelde Toneelvereniging De Rijzenspelers voor een uitverkochte zaal het stuk ‘Amateurs!’ van Wannie de Wijn. In het stuk is een amateur toneelvereniging te zien, tijdens de voorbereidingen op hun nieuwste, misschien iets te hoog gegrepen, voorstelling.

In 2010 werd het stuk, waarin het amateurtoneel flink op de hak genomen wordt, in de Nederlandse theaters gespeeld door een professioneel gezelschap. Nu het stuk door De Rijzenspelers (zelf amateurs) gespeeld wordt, rijzen natuurlijk de vragen of dit wel geloofwaardig is en of de vereniging wel voldoende zelfspot heeft om deze voorstelling tot een goed einde te brengen.

Het antwoord op beide vragen is een volmondig ja! Vanaf het moment dat het doek opengaat, waarbij het publiek gewoon tegen de kale wanden van een schouwburg aankijkt, tot het ingenieuze slot waar nog lang over kan worden nagepraat, worden alle rollen volstrekt geloofwaardig gespeeld en kan er regelmatig hardop gelachen worden om de stuntelende ‘amateurs’.

In ‘Amateurs!’ is te zien hoe professionele regisseur Albert (een grote rol van Maarten van Kessel die in dit stuk boven zichzelf uitstijgt) lijdzaam moet toezien hoe ‘zijn stuk’ met dank aan de amateurspelers langzaam richting de afgrond glijdt. De grootste strijd moet Albert leveren met Henk, vroeger de vaste regisseur van de vereniging, nu ‘slechts’ een speler die Albert graag voorziet van handige tipjes. Remco Brandt speelt Henk met verve en maakt van hem de perfecte amateur: lullig op de juiste momenten, maar soms ook aandoenlijk. Zijn opkomst als engel is wellicht een van de leukste momenten in de voorstelling.

Maar ook de andere acteurs maken het regisseren van een professionele voorstelling lastig: Hoofdrolspeelster Esmee, gespeeld door Sylvia Broos, die een hilarische mengeling weet te creëren tussen een artistieke duizendpoot en een te overdreven acterende verlepte actrice, Brigitte Mes als de ontevreden Daphne (“nu ben ik weer niet aan de beurt”) en Evert van Putten als Harrie die eigenlijk helemaal niet kan acteren (“is dat met gebaren?”), zorgen ervoor dat regisseur Albert tot wanhoop wordt gedreven. Arjo Lanser als de ‘down-to-earth’ Tom (“jij denkt dat het publiek dat allemaal begrijpt?”) en Margaret Vreken die heel grappig de timide productieassistente Nelleke speelt die door iedereen als voetveeg wordt behandeld, zorgen voor muzikale ondersteuning en de decorploeg van de Rijzenspelers weet er met goed bedachte special effects een mooi geheel van te maken.

‘Amateurs!’ gaat over amateurtoneelspelers op zijn slechtst: ze zijn slecht in tekst onthouden, alleen maar bezig met zichzelf en houterig in hun spel: dingen waar tijdens de première vaak onbedaarlijk om gelachen werd. De Rijzenspelers laten zien absoluut niet het soort amateurs te zijn als zij spelen: de groep is een goed op elkaar ingespeeld geheel met vaak een professionele timing. Goed geregisseerd door Robert Arendse en Ton Offerman, die van en met deze amateurs een boeiende vermakelijke avond hebben weten te maken. ‘Amateurs!’ is nog te zien op 15 en 16 november. Vrijdag de 15e is reeds uitverkocht. Voor zaterdag 16 november zijn nog kaarten beschikbaar via www.rijzenspelers.nl of 0297-327840. De toneelavond begint om 20.00 uur in Dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat.