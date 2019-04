De Rattenvanger in het Poppentheater

Amstelveen – Op zondag 28 en maandag 29 april brengen poppentheater Ida van Dril en veelzijdig muzikant Michiel Schreuders hun veelgeprezen voorstelling ‘De Rattenvanger’ in het Amstelveens Poppentheater. Voor iedereen vanaf 6 tot 106 jaar.



Met live muziek, poppenspel en heel veel humor brengen zij hun publiek naar een stad vol ratten in hun eigen, muzikale bewerking van De Rattenvanger van Hamelen.



Tijdens deze spannende voorstelling beleef je de avonturen mee van de Rattenvanger. Hamelen is in handen van de ijdele burgemeester Snijder. Iedereen in de stad moet voor hem juichen en buigen, ondanks dat er af en toe mensen spoorloos verdwijnen en er steeds meer ratten in de stad komen. Maar daar kun je beter niet over klagen. Op een avond wordt er op de deur van het gemeentehuis geklopt. Als de burgemeester opendoet, hoort hij de fluit van Luca en staart hij in de ogen van duizenden grote ratten. Het is het begin van een spannend avontuur.



Een schitterende voorstelling door een fantastische poppenspeelster en een fantastische muzikant voor iedereen vanaf 6 jaar.



De Rattenvanger is te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 28 april en maandag 29 april om 14.30 uur. Toegangsprijs: € 9,00. Reserveren kan via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl