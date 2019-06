De Pennetjes winnaar 15e Junior Pramenrace

Aalsmeer – De Junior Pramenrace is ondanks het tropische weer prima verlopen. Op het laatste moment had de organisatie besloten om de starttijd te vervroegen naar de ochtend en de route iets te verkleinen. En dit was een prima zet, want warm was het deze zaterdag 29 juni.

Rond half tien arriveerden de eerste pramen bij het Stokkeland en begon het feest op het water voor alle jongens en meisjes. Thema dit jaar was ‘Carnaval’ en dit zorgde voor een bonte stoet. Stipt om tien uur klonk het startschot en mocht de winnaar van de sport- en spelmiddag, de Kees B-tjes, als eerste vertrekken. Het heeft het team uiteindelijk niet de hoogste eer opgeleverd, de 15e Junior Pramenrace is gewonnen door De Pennetjes. Het team deed mee in de nieuwe, onlangs te water gelaten, praam van liefst 13 meter.

Voor alle deelnemers had de organisatie een cadeau ter herinnering. Er wordt teruggekeken op een geweldige Juniorrace, ondanks de hitte gezellig en goed verlopen! Donderdag in de krant de volledige uitslag en natuurlijk veel foto’s van dit leuke festijn voor alle jeugdige inwoners.

Foto: www.kicksfotos.nl (Team De Pennetjes).