De eerste ZideRit, een daverend succes!

Mijdrecht – Zondag was het zover. Om 10.00 uur verzamelden velen zich in de dagbesteding van Zideris aan de Windmolen in Mijdrecht. Ruim 30 bewoners, 30 chauffeurs en natuurlijk vele uitzwaaiers.

Het was een gezellige drukte, iedereen had er zin in. Elke bewoner kreeg een mooie pet met het logo van deze dag. De grote glimlachen lagen al op de gezichten, bij zowel de bewoners als de chauffeurs.

Na de koffie met koek werden de vele mooie auto’s opgezocht. Het was mooi divers: luxe cabrio’s, grote Amerikanen, ieniemienie Flatjes, Fordjes uit begin vorige eeuw en mooie oldtimers.

De deelnemers zaten natuurlijk voorin naast de chauffeur. Vele bewoners bleken heel goed de route te kunnen lezen. Zo doorkruisten we in groepjes ons groene hart.

De eerste stop was De Kantine, waar een heerlijke lunch klaar stond.

Na de lunch ging elke bewoner in een geheel ander type auto en zo reden ze naar stop 2. Daar stond familie Gille met heerlijke ijsjes. Ook hier ging elke bewoner weer in een ander type auto, op naar het zwembad waar de limo en koeken weer klaar stonden.

Hier hebben ze rond 16.30 uur afscheid genomen. De organisatie werd bedolven onder de mooie maaksels van Ziderisbewoners. Het was een geweldige dag voor zowel bewoners als chauffeurs. De grote glimlachen van de ochtend zijn de hele dag gebleven en iedereen wil volgend jaar weer mee.

Deze ZideRit is een initiatief van Oldtimer Middag Mijdrecht en SpouwVast Nederland, maar mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren. Mocht je het leuk vinden een andere keer ook mee te rijden/helpen/sponseren, meldt het op info@oldtimermiddagmijdrecht.nl of www.ziderit.nl