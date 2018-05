Dansshow Nicole in Studio’s Aalsmeer

Mijdrecht – Zondag 10 juni a.s. is het weer zover! Dan zijn alle leerlingen van dansschool Nicole weer klaar om twee grote eindshows te geven in het theater van TV Studio Aalsmeer.

Het enthousiaste team docenten van de dansschool heeft heel hard en creatief gewerkt om het thema “around the world” neer te zetten met veel verschillende dansstijlen, muziek en kostuums.

Alle leerlingen van jong tot oud, de wedstrijd- en selectiegroepen en het showballet staan te trappelen om zondag het toneel te betreden. Het belooft een spetterende en swingende show te worden! Het theater van de TV Studio heeft spectaculaire LED-schermen op het toneel. Nieuw dit jaar is dat twee creatieve VJ’s live zullen gaan inpluggen op deze schermen.

De eerste show begint om 10.30 uur en de tweede show om 15.00 uur. Wilt u deze eindshows niet missen dan zijn er nog enkele kaarten te koop bij dansstudio Nicole aan de Groot Mijdrechtstraat 2 in Mijdrecht of natuurlijk bij de vertrouwde adressen : Café Het Rechthuis of kapsalon Backstage, beiden gevestigd in de Dorpsstraat te Mijdrecht.