Crash Museum zoekt vrijwilligers

Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is ruim 25 jaar actief als museum en sinds 2008 gevestigd in het Fort bij Aalsmeer, deel van de stelling van Amsterdam (Unesco Werelderfgoed). Crash brengt, de luchtoorlog, bezetting en verzet in en rond de Haarlemmermeer in de Tweede Wereldoorlog tot leven voor een breed publiek en nodigt uit tot reflectie. Zowel binnen als buiten de museummuren zijn er veel activiteiten en werkzaamheden die allemaal worden gedaan door vrijwilligers. Om alle activiteiten op een goede manier te kunnen blijven doen, zoekt het museum nieuwe vrijwilligers, zowel dames en heren. Affiniteit met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in en om de Haarlemmermeer en zin om het museum actief te ondersteunen in een groot scala aan activiteiten? Van techniek tot administratief, van ontvangst van bezoekers tot facilitair werk, iedere vrijwilliger wordt van harte welkom geheten. Kom gerust langs voor informatie tussen 11.00 en 16.00 uur op woensdag (klusdag) of op zaterdag (museum open) en maak kennis met de mensen achter de schermen, die het allemaal mogelijk maken.

Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is op zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur en is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 Rijsenhout (Aalsmeerderbrug). Meer informatie over het werk van Crash en haar collectie is te vinden op de website www.crash40-45.nl en op de Facebookpagina van het museum. Crash is ook telefonisch te bereiken via het secretariaat: 0297-530667 of mail naar secretaris@crash40-45.nl.