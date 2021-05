Crash Museum open vanaf 5 juni

Aalsmeerderbrug – De vrijwilligers van het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 popelen om weer bezoekers in het museum te mogen rondleiden. De heropening van het museum, dat dit jaar 30 jaar bestaat, is op zaterdag 5 juni.

De vaste collectie is verdeeld in een aantal thema’s: Meidagen met de gedeeltelijke reconstructie van de Fokker D.XXI; de Luchtoorlog met resten van Mosquitos, een Mustang, een Spitfire en een Focke Wulf; Bezetting, verzet en onderduiken met een gedeelte over geheimagenten en maquettes van onderduik locaties. Communicatie wordt belicht in de radiokamer met werkende apparatuur uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast is de tijdelijke expositie: ‘De Vergeten Oorlog’, over de oorlog in Nederlands-Indië van 1942 tot en met 1945 nog steeds te bewonderen.

Tegelijk met de opening mag de ‘Crash Mess’ weer open waar bezoekers met een lekker kopje koffie, thee of frisdrank hun bezoek kunnen starten of onderbreken. De openingstijden zijn verruimd, zodat bezoekers per tijdslot meer tijd hebben. Belangstellenden zijn, na reservering, van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur. De tijdsloten zijn van 10.00 tot 12.00 uur, van 12.00 tot 14.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Een reservering is voor maximaal 4 personen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen van eenzelfde huishouden. Als gevolg van de beperkingen ingevolge de COVID-19 richtlijnen moeten bezoekers 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Aanmelden voor een bezoek kan via de website op www.crash40-45.nl/kaarten-reserveren/.

Kijk voor meer informatie en het werk van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40- ‘45 op de website www.crash40-45.nl of raadpleeg Instagram of Facebook. Het Crash museum is gevestigd in Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk.460.