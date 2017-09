Computerhulp Aalsmeer is verhuisd

Aalsmeer – Oorspronkelijk is Computerhulp Aalsmeer opgestart om senioren wegwijs te maken in de digitale wereld. De inloopochtenden werden echter steeds vaker bezocht door ook niet senioren met computer vragen en alles wat te maken heeft met een PC, laptop, tablet en smartphone. En dat vinden de vrijwilligers helemaal niet erg.

Een aantal malen per jaar organiseerden de vrijwilligers van Computerhulp Aalsmeer een reeks informatie-middagen over allerlei digitale onderwerpen en de groep overweegt om dit item weer op te pakken.

Digitale hulp bieden

De vestiging in de Clematisstraat op nummer 20, oorspronkelijk nog een activiteit onder de vlag van de SWOA (voor velen in Aalsmeer vast nog wel een bekende naam), ging vervolgens over naar VITA Amstelland, maar wel met dezelfde doelstellingen: het helpen van senioren met vragen over hun PC en overige digitale apparaten.

Sinds 12 september zijn de vrijwilligers op dinsdag en donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur met hun digitaal café op de oude voet verder gegaan in een nieuwe omgeving, in het Wijkontmoetingscentrum Hofplein van ’t Kloosterhof op nog geen 100 meter naast de oude locatie.

Iedereen welkom

Iedereen is hier als vanouds weer welkom met vragen over PC, tablet, laptop, telefoon, digitale camera en navigatie. Ook voor installatie (of verwijderen) van programma’s kunnen inwoners hier terecht. De vrijwilligers van Computerhulp Aalsmeer kunnen ook helpen met de beveiliging van apparatuur, Skype, apps, foto’s opslaan en bewerken, kortom voor bijna alle digitale zaken!

Breng het betreffende apparaat mee en een vrijwilliger gaat samen met u/jou aan de slag. Ook de bezitters van een simPC kunnen bij Computerhulp Aalsmeer terecht met vragen.

Er is een Sim demo apparaat aanwezig voor nadere uitleg. Om de kosten te dekken wordt er een kleine bijdrage van € 2,50 gevraagd en dit bedrag is inclusief een lekker kopje koffie of thee. De vrijwilligers van Computerhulp Aalsmeer heten eenieder van harte welkom in de nieuwe locatie bij ’t Kloosterhof, ingang Clematisstraat 16.