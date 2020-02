College pakt overlast bij fietsenstallingen aan

De Ronde Venen – Het college gaat de overlast van fietswrakken, achtergelaten en fout geparkeerde fietsen bij fietsenstallingen aanpakken. Begonnen wordt bij de fietsenstalling bij het station in Abcoude en aan de Rondweg in Mijdrecht, daarna komen andere haltes aan bod. Met de aanpak willen Burgemeester en Wethouders de fietsenstallingen een opgeruimde aanblik geven en toegankelijker maken voor minder-validen.

De afgelopen jaren is een aantal fietsenstallingen bij haltes van het openbaar vervoer uitgebreid. Ondanks die extra capaciteit plaatst niet iedereen zijn fiets in de stalling. Uit gemakzucht of als gevolg van haast worden fietsen buiten de rekken gezet. Dat geeft een rommelige aanblik. Daarnaast gaat de extra capaciteit deels verloren omdat er fietswrakken staan of fietsen die door de eigenaar zijn achtergelaten.

Fietsen weggehaald

Het college heeft dinsdag 18 februari regels vastgesteld om dit op te kunnen lossen. Samen met de Kansis Groep gaat de gemeente de fietswrakken en achtergelaten fietsen weghalen. De fietsenstallingen bij het Station Abcoude en Bushalte Mijdrecht-Centrum zijn de eerste plekken waar dit gebeurt omdat hier de problemen het grootst zijn. Verkeerd geplaatste fietsen worden verwijderd. In een later stadium komen de overige bushaltes in de gemeente aan de beurt.

Opgeruimd én veilig

Wethouder Alberta Schuurs (Verkeer): “Fietsen worden niet meteen weggehaald. Op een publieksvriendelijke manier wijzen we de fietsenbezitters op hun verantwoordelijkheid en vragen we ze hun fiets weg te halen of op een goede manier in de stalling te plaatsen. Pas nadat we fietsers de kans hebben gegeven zelf actie te ondernemen, en ze doen dat niet, gaan wij fietsen verwijderen. We doen dit niet alleen voor het opgeruimde beeld. Fietsen die schots en scheef naast een stalling zijn neergezet belemmeren de bereikbaarheid voor mindervaliden.”