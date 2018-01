College leest voor bij Ons Tweede Thuis

Aalsmeer – Op woensdag 24 januari zijn De Nationale Voorleesdagen 2018 van start gegaan en hier doen basisscholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in het hele land, ook in Aalsmeer, aan mee. Ons Tweede Thuis in Aalsmeer nodigde de burgemeester en wethouders uit om voor te lezen in het kader van de voorleesdagen.

Burgemeester Jeroen Nobel las op 24 januari voor in dagcentrum Aalsmeer en wethouders Ad Verburg en Jop Kluis op de locatie Hortensialaan. Op 31 januari leest wethouder Gertjan van der Hoeven voor bij de Lotusbloem.

Voorlezen stimuleert het lezen op latere leeftijd. Het is niet alleen leuk, maar ook goed voor de cognitieve ontwikkeling. Zo leren ze zich te verplaatsen in gedachten en gevoelens van anderen. Daarbij is het een manier om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dat gebeurde ook tijdens het voorlezen in Ons Tweede Thuis, waar cliënten zichtbaar genoten van het voorlezen en reageerden op de verhalen en de prenten.

De Nationale Voorleesdagen bestaan sinds 2004 en zijn een initiatief Stichting Lezen, georganiseerd door Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.