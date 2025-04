Collectanten in De Ronde Venen de straat op voor kinderen in armoede

De Ronde Venen – De jaarlijkse, landelijke collecteweek van Nationaal Fonds Kinderhulp vindt plaats van 14 tot en met 19 april 2025. Ook in De Ronde Venen hopen de collectanten dan zoveel mogelijk geld op te halen. Daarmee worden kinderen geholpen die opgroeien in armoede. Meer dan 300.000 Nederlandse kinderen groeien in armoede op. Dat zijn er al snel twee à drie per klas. Kinderhulp is er voor hen en helpt met iets groots, of iets kleins. Een fiets bijvoorbeeld, een cadeautje van de Sint, een zorgeloos dagje uit of een laptop. Dingen die heel gewoon lijken, maar dat niet zijn voor kinderen in armoede.

Jup van ’t Veld en Rick van Buuren organiseren als vrijwilliger de collectes in Abcoude en Vinkeveen. Ook in Mijdrecht, Wilnis en Baambrugge gaan collectanten de straat op. “Het gaat mij aan het hart dat zoveel kinderen niet mee kunnen doen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Voor wie Sinterklaas of hun eigen verjaardag amper een feest kunnen zijn”, vertelt Jup.

Een voorbeeld? “Een meisje van drie jaar dat vurig verlangt naar een beker of rugzak voor school met een afbeelding van Elsa en Anna van de film ‘Frozen’. Onbetaalbaar voor haar moeder die in de bijstand zit. Een hulpverlener schakelde Kinderhulp in, die kon zorgen voor een prachtige vierde verjaardag.”

Rick vult aan: “Er zijn natuurlijk allerlei instanties die steun bieden aan arme gezinnen, maar die kunnen niet altijd bieden wat een kind nodig heeft. Kinderhulp kan dan inspringen en maatwerk leveren.”

Aan de deur kunnen mensen contant bijdragen of via een iDEAL QR-code geld overmaken. “Het is prettig dat dit anoniem en eenmalig is”, stelt Jup. Rick: “Het is simpel en snel gedaan”.

Ga voor meer informatie over Kinderhulp en de collecte naar www.kinderhulp.nl.

Op de foto: De collectanten gaan binnenkort weer de straat op in De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.