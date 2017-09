Aalsmeer – De kinderen op basisschool Samen Een kregen vorige week donderdag een leuke clinic aangeboden! In samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer is een circus dag gehouden.

Het was een activiteit als invulling aan JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) in het kader van bewegen. In de gymzaal waren allemaal circus attributen te vinden waarmee de kinderen aan de slag konden gaan.

Ze vonden het reuze leuk en het zorgde voor gezonde inspanning!