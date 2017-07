Cheque DFG voor ‘Living Memories’

Aalsmeer – De Dutch Flower Foundation van het Aalsmeerse bloemenbedrijf Dutch Flower Group heeft Stichting Living Memories een cheque van 1.000 euro overhandigd. Hiermee onderschrijft de foundation het belang van het maken van een blijvende herinnering aan een terminaal ziek kind. De stichting maakt video- en audio-portretten voor deze kinderen en hun nabestaanden.

Om de portretten kosteloos te kunnen aanbieden, zoekt de stichting sponsors en donateurs. Oprichter Thinka Sanderse: “Met de mooie donatie van de Dutch Flower Foundation kan opnieuw een familie geholpen worden aan een blijvende herinnering.” Jaarlijks is zo’n 75.000 euro nodig om aan de doelstelling van de stichting te voldoen.

In de zoektocht naar financiële steun heeft Living Memories drie clubs opgericht, waarbij bedrijven en particulieren zich kunnen aansluiten. “Het maken van een portret kost geld”, vertelt Thinka. “Om het vastleggen van het levensverhaal voor iedereen bereikbaar te maken, worden de portretten kosteloos aangeboden. Om dat te kunnen realiseren zijn sponsors en donateurs nodig.” De stichting werkt sinds deze maand samen met het Emma Thuisteam van het AMC ziekenhuis in Amsterdam. Het team van artsen, verpleegkundigen en pedagogen begeleidt families van ernstig zieke kinderen die niet meer beter worden en onderschrijft het belang van het maken van professionele video-opnames om het levensverhaal van deze kinderen vast te leggen. Meer informatie over de stichting of over de mogelijkheden om lid te worden is te vinden op www.stichtinglivingmemories.nl of bel naar telefoonnummer 0297-727748.