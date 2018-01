Champagneconcert Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer – Traditiegetrouw start Aalsmeers Harmonie het nieuwe jaar met een Champagneconcert op zaterdag 27 januari. Een vrolijk concert met mooie muziek om 2018 in te luiden! Tijdens het concert worden ook de jubilarissen gehuldigd.

Op het programma staan naast echte Nieuwjaarsmuziek, ook muziekstukken die de jubilarissen hebben gekozen. Zij hebben vaak bijzondere herinneringen aan deze stukken, of vinden het gewoon prachtige muziek. Daarnaast wordt de hoornsectie in de spotlights gezet. Naast de hoornisten van Aalsmeers Harmonie, komt er aanvulling vanuit andere orkest. Born4Horn en Hornfestival zijn stukken waarin de hoorns zich kunnen uitleven.

Iedereen is van harte welkom om zaterdag 27 januari te komen luisteren in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 55. Het concert is gratis toegankelijk, begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie over de harmonie en haar activiteiten op www.aalsmeersharmonie.nl.