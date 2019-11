Centrum klaar voor feestperiode!

Aalsmeer – Het Centrum is zo goed als klaar voor de komende feestperiode. Vorige week zijn bij heel veel winkels sinterklaas-vlaggen opgehangen en langs de toegangswegen kondigen de banieren de komst van Sinterklaas en de Pieten aan. Afgelopen woensdag is een aanvang gemaakt met het ophangen van de feestverlichting en deze klus wordt vandaag, donderdag, voltooid. Alles precies op tijd versierd voor het eerste grote feest: De intocht van Sinterklaas aanstaande zaterdag 16 november. Rond 14.00 uur meert de Goedheiligman aan bij het landje naast Zorgcentrum Aelsmeer, ingang Kanaalstraat. En net als alle andere jaren neemt hij heel veel Pieten mee.

Sint Olympics

De intocht staat dit jaar in het teken van de Sint Olympics! Aalsmeer is een sportieve gemeente, er wordt veel gesport met soms zelfs succes op landelijk niveau. De Pieten van Sinterklaas zijn natuurlijk goed getraind en het hele jaar wordt in Spanje de conditie goed op peil gehouden. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er inmiddels ook wat geroutineerde Pieten in de gelederen zijn. Tijd dus, voor wat nieuwe aanwas!

Stempelkaarten

Want, hoe sportief zijn de kinderen van Aalsmeer eigenlijk? Voorafgaand aan de intocht worden er stempelkaarten uitgedeeld door de sportieve Pieten. Zorg dat je een stempelkaart bemachtigt, ontdek alle sporten op route van de intocht en bij een volle stempelkaart, wacht er aan het einde van de route in de foyer van Studio’s Aalsmeer een leuk cadeautje op je!

Let op: Ander eindpunt

Na de aankomst bij het Zorgcentrum vervolgen Sinterklaas en z’n Pieten natuurlijk de route richting de Pepernoten Molen. Het gebruikelijk eindpunt van de route van de intocht, het Praatjeshuis (gemeentehuis) wordt momenteel druk verbouwd, en dus wijkt Sinterklaas dit jaar uit naar een andere locatie, te weten de foyer van Studio’s Aalsmeer (ingang van Cleeffkade). Sinterklaas heeft beloofd dat het in het tijdelijk Praatjeshuis, minimaal net zo gezellig gaat worden. Dus trek allemaal je sportieve kleding aan en doe zaterdag mee met de Sint Olympics!

Nog even op een rijtje

14.00 uur: Aankomst bij het Zorgcentrum, ingang via Kanaalstraat. Rond 15.00 uur: Aankomst bij de Pepernoten Molen, Zijdstraat. Rond 16.00 uur: Feestelijk afsluiting in het tijdelijke Praatjeshuis in de foyer van Studio’s Aalsmeer, ingang aan de Van Cleeffkade. De deuren gaan daar om 15.15 uur open.

Evenementen

De Sinterklaas-intocht is natuurlijk niet het enige evenement dat de komende maanden georganiseerd wordt in het Centrum. Noteer ook alvast zaterdag 23 november: Vanaf 13.00 uur Pietenfeest in het Centrum en een bezoek waard is zeker ook de Winterbraderie op zaterdag 14 december van 10.00 tot 17.00 uur.