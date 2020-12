CDA zet in op versneld verlengen invoegstroken bij Vinkeveen

De Ronde Venen – Een èèn-tweetje tussen de CDA fractie in de gemeente De Ronde Venen en de CDA fractie in de Provincie moet ervoor zorgen dat de uitgestelde plannen voor de N201 niet op de lange baan worden geschoven. “De invoegstroken bij Vinkeveen zouden versneld aangelegd kunnen worden en ook de gewenste verlenging van de geluidschermen zou zo snel mogelijk gerealiseerd moeten worden” aldus Derk Boswijk, CDA fractievoorzitter in de provincie. Zijn collega in De Ronde Venen, Simone Borgstede, is blij met inzet van de fractie in de provincie. “Het wederom uitstellen van de aanpassingen was een tegenvaller, zeker na alle uitgebreide inspraaksessies en goede plannen die gepresenteerd werden. We hebben bij dat bericht onmiddellijk contact gezocht met ‘onze man’ in de provincie.”

Verlening

Ook voor Derk Boswijk was de verlenging van de studiefase een verrassing. Hij had gehoopt dat er nu eindelijk eens vaart gemaakt zou worden met de goede bereikbaarheid van de N201. Tijdens de provinciale staten vergaderingen over dit onderwerp in januari zal Boswijk ook aandacht vragen voor de overige knelpunten in De Ronde Venen. De strekking van de bocht bij Mijdrecht en verkeersdruk bij Amstelhoek. “Door corona lijkt de druk op de N201 wat minder, maar als dadelijk de bv Nederland weer aan de slag gaat zal de druk alleen maar groter worden. Ook gezien het feit dat het OV nog steeds onder druk staat’ aldus de CDA-er. Boswijk: “Voor de maakindustrie in Mijdrecht is het van groot belang dat de N201 goed doorstroomd. Maar de verkeersveiligheid van de op- en afritten bij Vinkeveen heeft een nog hogere prioriteit. De keuze om daar dan nu op in te zetten snel is gemaakt.” Het onderwerp komt in de eerste vergadering van de provinciale staten in het nieuwe jaar op de agenda, waarna aan het einde van de maand de definitieve beslissing wordt genomen.

Op de foto: Simone Borgstede, fractievoorzitter CDA De Ronde Venen en Derk Boswijk, fractievoorzitter CDA Provincie Utrecht zetten in op versneld aanleggen van verlengde invoegstroken N201 bij Vinkeveen. Fotograaf Leonard Walpot