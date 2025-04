CDA wil toekomstplan voor Waverveen samen met inwoners

De Ronde Venen – Het CDA De Ronde Venen pleit voor één helder en gedragen toekomstplan voor Waverveen, waarbij inwoners vanaf het begin serieus worden betrokken. Het dorp staat voor grote veranderingen: een zonneveld van twaalf hectare, de geplande verlegging van de N201, en – op dit moment nadrukkelijk op tafel – de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein ‘De Bocht’. Zulke ingrijpende plannen vragen om zorgvuldige keuzes én om vertrouwen vanuit de gemeenschap.

Fractievoorzitter Coos Brouwer: “We zijn na de commissiebehandeling in gesprek gegaan met inwoners. Hun zorgen over verkeersdrukte, licht-vervuiling en het verdwijnen van het dorpse karakter vinden we terecht en verdienen serieuze aandacht. Plannen gaan niet alleen over kaarten en kaders, maar vooral over mensen die zich gehoord willen voelen. Luisteren is geen formaliteit, maar de basis van goed bestuur.”

Landelijk gebied

Op initiatief van het CDA is het voorstel om lichtvervuiling te beperken met ruime meerderheid aangenomen. Daarmee is vastgelegd dat verlichting op het bedrijventerrein functioneel en terughoudend moet zijn, zeker in de nachtelijke uren. CDA De Ronde Venen: “Waverveen is een open, landelijk gebied en dat moet zo blijven, ook als er nieuwe ontwikkelingen komen.” Het CDA had daarnaast een voorstel ingediend om sluipverkeer via het dorp te voorkomen door de ontsluiting van het terrein via de N201 te regelen. Dit voorstel is uiteindelijk ingetrokken, nadat wethouder Anja Vijselaar (VVD) heeft toegezegd dat de weg naar de Poeldijk alléén toegankelijk zal zijn voor vrachtverkeer ten behoeve van bestaande bedrijven, met een waterdicht systeem om dat te garanderen. De fractie ziet dit als een belangrijke toezegging en zal de uitwerking nauwgezet volgen.

Participatie

De door het CDA ingebrachte motie over betere participatie kwam helaas niet meer in stemming. Door een eerdere stemstaking over een amendement van RVB, schrijft de Gemeentewet voor dat alle verdere stemmingen over hetzelfde agendapunt worden opgeschort tot een volgende raadsvergadering. Tegelijkertijd biedt dit de wethouder ruimte om in de tussentijd het gesprek aan te gaan met Waverveen. Commissielid Rody van der Pouw-Kraan: “Als het college nu echt werk maakt van participatie, kan dat de toon zetten voor hoe we wél samen plannen maken. Die kans moet de wethouder grijpen.” Het CDA is positief over ontwikkelingen die bijdragen aan de toekomst van De Ronde Venen, maar die moeten wél passen bij het dorp en gedragen worden door de mensen die er wonen. Niet vanuit het gemeentehuis, maar samen met Waverveen. Het CDA roept het college dan ook op om deze lijn van samenwerking vast te houden. “Alleen zo ontstaat er vertrouwen, draagvlak en een toekomst die écht werkt”, aldus CDA De Ronde Venen.

Op de foto: CDA De Ronde Venen: “Waverveen is een open, landelijk gebied en dat moet zo blijven, ook als er nieuwe ontwikkelingen komen.” Foto: aangeleverd.