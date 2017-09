Camera observatie bij geldautomaat Rabobank

Aalsmeer – Rabobank wordt in het hele land in toenemende mate geconfronteerd met plofkraken op geldautomaten. De zware explosieven die worden gebruikt richten grote schade aan. Om het afschrik effect te verhogen, wordt bij de geldautomaat aan het Poldermeesterplein in Aalsmeer-Oost op korte termijn een camera observatie unit (een zogenaamde UFO: Unit for Observation) geplaatst.

Middels deze camera-unit kijkt de meldkamer ’s avonds en ’s nachts actief mee bij het gebruik van de geldautomaat en is er zodoende ook ’s nachts gedegen bewaking aanwezig. Met de plaatsing van deze camera-unit wordt voor de omwonenden alsook voor de surveillant, die al enige tijd wordt ingezet, een extra veiligheidsmaatregel geboden.

De camera observeert uitsluitend de gevel en pinautomaat ten tijde van een transactie. Voorbijgangers worden niet gefilmd en het is niet mogelijk om vanuit de camera mee te kijken bij een pintransactie. Er worden daarnaast ook geen geluidsopnames gemaakt.