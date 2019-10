Cabaret ‘Zonder zin kan het ook’ in Bacchus

Aalsmeer – Op zaterdag 19 oktober presenteert Janneke de Bijl haar try-out voorstelling ‘Zonder zin kan het ook’ in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. In deze debuutvoorstelling is Janneke niet alleen streng voor zichzelf, maar ook voor de wereld.

Ze fileert haar relatie, haar gezapige omgeving en de hele zelfhulpcultuur, die ze natuurlijk wel eerst even zelf heeft uitgeprobeerd. Ze beantwoordt daarbij de volgende vragen: Hoe weet je of je liefs of ‘groetjes’ moet schrijven? Wat kunnen mensen met kinderen leren van mensen met honden? En waarom lost hardlopen niks op?

Janneke studeerde af als filosoof en werd daarna lid van het prestigieuze stand-up comedycollectief Comedytrain. In 2017 won ze zowel de jury- als de publieksprijs van het gerenommeerde festival Cameretten.

De voorstelling: ‘Zonder zin kan het ook’ op zaterdag 19 oktober in Bacchus begint om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.15 uur. Kaarten à 13 euro zijn te bestellen via de website: www.cultureefcafebacchus.nl.