Buurtverbinder leest voor op De Stek

Aalsmeer – Op kindcentrum Solidoe De Stek wordt altijd al veel voorgelezen aan de kinderen, maar tijdens de start van de Nationale voorleesdagen wordt hier even extra bij stilgestaan.

De voorleesgast dit jaar was Helma Keesom. Helma is buurtverbinder van de verschillende wijken in Aalsmeer en als oud juf nam zij de uitnodiging graag aan om weer een voor te lezen voor een groep kinderen. Het boek dat dit jaar centraal staat is ‘Ssst Tijger slaapt’. Een spannend boek met een verrassend vrolijk einde.

Voorlees-coördinaten

Na de voorleesdagen blijft het voorlezen aan de kinderen belangrijk en daarom worden er nu binnen Solidoe voorlees-coördinatoren opgeleid. Deze medewerkers staan in contact met de bibliotheek, hierdoor is er een nog actueler aanbod van boeken passend bij de leeftijd van de kinderen.