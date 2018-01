Buurt slaat handen ineen na inbraak

Aalsmeer – Liefst vier woninginbraken zijn afgelopen week gepleegd in de gemeente. In het kader van het Donkere Dagen Offensief houdt de politie controles en wordt, ook door de gemeente, flink gehamerd op het altijd sluiten van deuren en ramen en het gebruik van goed hang- en sluitwerk.

Na een inbraak in een woning in de Touwslagerlaan in de avond of nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 januari hebben de bewoners in deze nog nieuwe wijk bij de Lijnbaan direct de handen ineen geslagen. De bewoners hebben gelijk een buurtapp opgezet (bordjes om dit aan te kondigen zijn verkrijgbaar via de gemeente) en hebben besloten om collectief nieuwe sloten aan te gaan schaffen.

Bij de inbraak is het slot uit de voordeur getrokken, kerntrekken wordt dit wel genoemd. Het hele huis is door de dieven doorzocht en er zijn diverse goederen ontvreemd. Een bewoner zag de voordeur open staan, vertrouwde het niet en heeft contact opgenomen met de politie.

Er is op tweede Kerstdag door een aantal bewoners een blanke man gezien die vrij opvallende naar binnen keek in diverse huizen. De man droeg een rood shirt. Wie meer tips heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.