Burgemeester toont favoriete film

Aalsmeer – Op 7 december verrast burgemeester Gido Oude Kotte belangstellenden in Favocinema met zijn favoriete film. Gido is sinds april de verse burgemeester van Aalsmeer. Daarvoor is hij wethouder geweest in de gemeente Heerhugowaard. Op zaterdag 7 december kunnen inwoners hem beter leren kennen via zijn keuzefilm en een kort voorafgaand interview.

Favocinema organiseert in samenwerking met de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer deze filmavonden, met het principe dat de titel van de film vooraf niet wordt gemeld. Dit ludieke idee, van de vooraf ‘onbekende’ film, levert namelijk bijna altijd onverwachte en verrijkende ervaringen op. In ieder geval kan er ook gekeken worden met de ogen van de gast. De keuze van Gido is een typische vreemder-dan-fictie-film; een wonderlijk waargebeurd verhaal. Een onwaarschijnlijke zoektocht naar een speld in een hooiberg. De film bestaat uit twee delen; een fysieke overlevingstocht, als een indrukwekkend rauw energiek drama, gevolgd door een psychologische overlevingstocht zo’n twintig jaar later. Eenmaal bij de finale aangekomen, weet de film te ontroeren dankzij het indrukwekkende acteerwerk. De film is gebaseerd op een autobiografische bestseller.

De fantastische cast schittert en weet het geheel invoelbaar te maken. De hoofdrolspeler is geen moment op acteren te betrappen, alsof hij het avontuur zelf meemaakt.

Zaterdagavond 7 december in De Oude Veiling (bovenzaal), Marktstraat. Aanvang is 20.30 uur, entree: uw/jouw gift.